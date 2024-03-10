ВСУ "отминусовали" еще 900 захватчиков: Генштаб сообщил подробности

Россияне теряют и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 10 марта составили 424 060 человек.

За прошедшие сутки уничтожены и ранены еще 900 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

танков – 6731 (+19)

боевых бронированных машин – 12850 (+27)

артиллерийских систем – 10466 (+38)

РСЗО — 1015 (+3)

средств ПВО – 709 (+2)

самолетов — 347

вертолетов — 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8082 (+41)

крылатых ракет – 1919

кораблей и катеров — 26

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 13752 (+69)

специальной техники — 1672 (+6)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 73 боевых столкновения. На Новопавловском направлении враг при поддержке авиации более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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