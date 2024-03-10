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ВСУ "отминусовали" еще 900 захватчиков: Генштаб сообщил подробности

ВСУ "отминусовали" еще 900 захватчиков: Генштаб сообщил подробности

ВСУ ликвидируют оккупантов / Фото: Associated Press

Россияне теряют и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 10 марта составили 424 060 человек.
За прошедшие сутки уничтожены и ранены еще 900 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

  • танков – 6731 (+19)
  • боевых бронированных машин – 12850 (+27)
  • артиллерийских систем – 10466 (+38)
  • РСЗО — 1015 (+3)
  • средств ПВО – 709 (+2)
  • самолетов — 347
  • вертолетов — 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8082 (+41)
  • крылатых ракет – 1919
  • кораблей и катеров — 26
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 13752 (+69)
  • специальной техники — 1672 (+6)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 73 боевых столкновения. На Новопавловском направлении враг при поддержке авиации более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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