ВСУ "отминусовали" еще 900 захватчиков: Генштаб сообщил подробности

Россияне теряют и живую силу, и технику.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 10 марта составили 424 060 человек.
За прошедшие сутки уничтожены и ранены еще 900 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- танков – 6731 (+19)
- боевых бронированных машин – 12850 (+27)
- артиллерийских систем – 10466 (+38)
- РСЗО — 1015 (+3)
- средств ПВО – 709 (+2)
- самолетов — 347
- вертолетов — 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8082 (+41)
- крылатых ракет – 1919
- кораблей и катеров — 26
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 13752 (+69)
- специальной техники — 1672 (+6)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 73 боевых столкновения. На Новопавловском направлении враг при поддержке авиации более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Читайте также: