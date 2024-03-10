Кремль може готувати гібридну війну проти ще однієї країни – ISW

Росія хоче зруйнувати єдність всередині Вірменії, зокрема шляхом здійснення кількох гібридних підривних кампаній.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Чиновники Вірменії заявили, що країна розглядає можливість вступу до Європейського Союзу (ЄС) на тлі погіршення російсько-вірменських відносин.

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив 29 лютого, що влада країни повинна подумати про отримання статусу кандидата в ЄС.

Російські офіційні особи не відповіли на заяви вірменських офіційних осіб на цю заяву.

ISW продовжує оцінювати, що визнання та критика міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим відсутності участі Вірменії в очолюваній Росією Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) свідчить про те, що Кремль, можливо, готує більш узгоджену відповідь на погіршення своїх відносин з Вірменією.

"Кремль вів гібридні війни проти колишніх радянських держав, які прагнули приєднатися до ЄС", - нагадали аналітики.

Нагадаємо, Вірменія ''заморозила'' свою участь в ОДКБ.

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