Армения ''заморозила'' свое участие в ОДКБ

Премьер заявил о неэффективности ОДКБ и гарантиях безопасности от РФ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где доминирует Москва, "заморожено".

Об этом Пашинян сказал в интервью France24.

Армянский премьер в этом контексте добавил, что вопрос о сохранении российской военной базы в Армении "не стоит на повестке дня".

Пашинян также напомнил, что несколько месяцев назад Россия "открыто призвала армянское население свергнуть власть".

Также политик заявил, что договор о коллективной безопасности по Еревану не выполняли, особенно в 2021-2022 годах – в частности, когда Пашиняну предложили подписать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки "агрессии Азербайджана" против суверенитета Армении.

"Мы не могли не придать этому значения. Мы приостановили наше участие. Посмотрим, что будет дальше", – добавил Пашинян.

Ранее Пашинян назвал неэффективными структуры безопасности, на которые в последнее время возлагалась его страна, в частности, ОДКБ.

Кроме того, Армения отказалась принять участие в проходившей в декабре 2023 года встрече ОДКБ в Москве.

Как известно, Армения входит в Организацию договора коллективной безопасности, фактически контролируемую Россией. После обострения войны за Нагорный Карабах в 2020 году ОДКБ так и не предоставила никакой практической помощи Еревану.

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