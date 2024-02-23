Зеленский прокомментировал покушения на свою жизнь

Было не менее пяти попыток покушения на президента.

Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения на его жизнь было уже пять покушений. Теперь ему это "неинтересно".

Об этом глава государства сказал в интервью главному политическому ведущему Fox News Брету Байеру.

Отмечается, что на одном из этапов интервью, проведенном на линии фронта, Байер спросил о покушениях на жизнь украинского президента. На это Зеленский заявил: после пятой попытки это "мне сейчас неинтересно".

Зеленский о покушениях на жизнь

В ноябре 2023-го Владимир Зеленский заявил, что пережил не менее пяти покушений на свою жизнь с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Спецслужбы Украины предупредили их.

"Первый случай был очень интересный… люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом – это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", – сказал президент.

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