Зеленський прокоментував замахи на своє життя

Президент Володимир Зеленський заявив, від початку повномасштабного вторгнення на його життя було вже п'ять замахів. Тепер йому це "нецікаво".

Про це глава держави сказав в інтерв'ю головному політичному ведучому Fox News Брету Баєру.

Зазначається, що на одному з етапів інтерв’ю, яке було проведене на лінії фронту, Баєр запитав про замахи на життя українського президента. На це Зеленський заявив: після п'ятої спроби це "мені зараз нецікаво".

Зеленський про замахи на життя

У листопаді 2023-го Володимир Зеленський заявив, що пережив щонайменше п'ять замахів на своє життя від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Спецслужби України попередили їх.

"Перший випадок був дуже цікавий… люди не знають, що з цим робити, і це має дуже страшний вигляд, як Covid. А потім – це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула до України, щоб спробувати скоїти замах", - сказав президент.

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