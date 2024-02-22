Зеленський розкрив, чи має Україна "план Б" у разі погіршення ситуації на фронті

Володимир Зеленський вважає, що Україна за 2 роки війни має великі перемоги, та відмовився обговорювати будь-який "план Б" на полі бою.

Про це президент України в інтерв’ю FOX News головному політичному ведучому Брету Баєру під час поїздки на передову.

"За ці два роки вони окупували Харківську область - і зараз ми в цьому регіоні. Ми розблокували Чорне море. Тепер у нас є їхні зернові шляхи тощо. І знищили багато їхніх кораблів на російському флоті. Це ми робили протягом двох років. Так, минулий рік був для нас здебільшого складним, але… те, що зроблено, я вважаю, що це була хороша робота", - наголосив він.

Видання пише, що поки під час інтерв'ю було чути артилерійський вогонь, Зеленський високо оцінив роботу українських сил та їхні неймовірні досягнення.

Зеленський назвав взяття Авдіївки "єдиним досягнення Москви" за дев’ять років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Зеленський дав інтерв’ю американському телеведучому біля лінії фронту.

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