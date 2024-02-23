Шоколадные блины: оригинальный рецепт

Основным ингредиентом этого блюда является какао-порошок. Блины получаются воздушные, нежные с легким коричневым цветом и шоколадным вкусом. Подавайте с сгущенным молоком, взбитыми сливками или сметаной.
Ингредиенты
- мука
- 140 г
- молоко
- 400 г
- яйца
- 3 шт.
- сахар
- 50 г
- какао-порошок
- 20 г
- сливочное масло
- 30 г
- растительное масло
- соль
- щепотка
- Соедините яйца, сахар, соль, половину просеянной муки и перемешайте.
- Налейте третью часть молока и еще раз хорошо перемешайте.
- Добавьте какао, растопленное сливочное масло и остаток муки и молока. Перемешайте.
- Жарьте блинчики на разогретой сковороде, с растительным маслом на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны.
Советы:
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Молоко используйте любой жирности.
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