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Шоколадные блины: оригинальный рецепт

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
220 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
390
Время на прочтение
1 мин
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Шоколадные блины: оригинальный рецепт

Шоколадные блины / Фото: Credits

Основным ингредиентом этого блюда является какао-порошок. Блины получаются воздушные, нежные с легким коричневым цветом и шоколадным вкусом. Подавайте с сгущенным молоком, взбитыми сливками или сметаной.

Ингредиенты

мука
140 г
молоко
400 г
яйца
3 шт.
сахар
50 г
какао-порошок
20 г
сливочное масло
30 г
растительное масло
соль
щепотка
  1. Соедините яйца, сахар, соль, половину просеянной муки и перемешайте.
  2. Налейте третью часть молока и еще раз хорошо перемешайте.
  3. Добавьте какао, растопленное сливочное масло и остаток муки и молока. Перемешайте.
  4. Жарьте блинчики на разогретой сковороде, с растительным маслом на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны.

Советы:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
  • Молоко используйте любой жирности.

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