Зеленский объяснил, почему уволил Залужного

Президент отмечает, что речь идет не о "смене курса наших действий".

Президент Владимир Зеленский говорит, что увольнение главкома Валерия Залужного и ключевого руководства ВСУ – это перезагрузка, перестройка и изменение менеджмента военного командования.

Об этом глава государства сказал в эфире FoxNews.

Президент подчеркнул, что речь идет не об "изменении курса наших действий", а лишь "говорим о долго не менявшихся вещах".

"Мы должны быть быстрее, это значит, мы должны упускать всю бюрократию, которая у нас есть. У нас нет другого шанса. Мы должны быть умными, технологически оснащенными и быстрыми. Время – это деньги, а в нашем случае это не деньги, а жизнь людей", — подчеркнул Зеленский.

Прокомментировал главу государства и награду Героя Украины генералу Залужному.

"Он защищал нашу нацию и нашу страну. Я предоставил ему титул Героя Украины, потому что я очень благодарен ему за это", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, после слухов президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 8 февраля. Впоследствии генерал подтвердил это и выразил благодарность всем находившимся рядом.

В тот же вечер Владимир Зеленский назначил своим указом новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Чем Залужный был не такой и почему его уволили? | Гетман и Чернев

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