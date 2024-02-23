Зеленский объяснил, почему уволил Залужного

Президент отмечает, что речь идет не о "смене курса наших действий".
Президент Владимир Зеленский говорит, что увольнение главкома Валерия Залужного и ключевого руководства ВСУ – это перезагрузка, перестройка и изменение менеджмента военного командования.
Об этом глава государства сказал в эфире FoxNews.
Президент подчеркнул, что речь идет не об "изменении курса наших действий", а лишь "говорим о долго не менявшихся вещах".
"Мы должны быть быстрее, это значит, мы должны упускать всю бюрократию, которая у нас есть. У нас нет другого шанса. Мы должны быть умными, технологически оснащенными и быстрыми. Время – это деньги, а в нашем случае это не деньги, а жизнь людей", — подчеркнул Зеленский.
Прокомментировал главу государства и награду Героя Украины генералу Залужному.
"Он защищал нашу нацию и нашу страну. Я предоставил ему титул Героя Украины, потому что я очень благодарен ему за это", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, после слухов президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 8 февраля. Впоследствии генерал подтвердил это и выразил благодарность всем находившимся рядом.
В тот же вечер Владимир Зеленский назначил своим указом новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского.