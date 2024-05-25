Зеленский отреагировал на ракетный удар по Харькову

На сегодня известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек.

Российские захватчики нанесли очередной жестокий удар Харькову, в том числе они попали в строительный гипермаркет прямо посреди белого дня.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

На сегодня известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек.

Все службы уже на месте оказывают помощь — спасают людей и ликвидируют пожар, полностью охвативший помещение, 10 тыс. кв. м. Известно о погибших и раненых.

"Если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными. И именно поэтому мы обращаемся ко всем лидерам, ко всем государствам: нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов", — заявил Зеленский. .

Он отметил, что задача защиты неба Украине модна выполнить вместе с международными партнерами.

"Каждый день мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей. Каждое непринятое решение о поддержке – это потеря наших людей", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что на момент удара по гипермаркету в Харькове, по информации руководства, находилось до 200 человек.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ ударила ракетами по гипермаркету в Харькове, вспыхнул пожар, много без вести пропавших и раненых.

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