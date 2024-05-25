Жданов предупредил о возможном ракетном ударе по Киеву: когда ждать

Военный эксперт назвал дату, когда РФ может ударить по столице.

Нельзя исключать, что российская армия нанесет удар по столице в День Киева – в воскресенье, 26 мая.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, несмотря на то, что враг не может пробить воздушную оборону Киева, он может попытаться терроризировать гражданское население.

"Киев они давно не обстреливали. Знают, что здесь очень плотная система противовоздушной обороны. И в принципе только могут нас погонять по бомбоубежищам. А пробить оборону Киева им еще не удавалось, слава Богу. Хотя, чтобы осквернить праздник, вполне вероятно может быть удар. Не массированный, но может быть групповой ракетный. Несколько ракет в сторону Киева. Или будем бегать весь день по бомбоубежищам из-за объявления воздушной тревоги”, – рассказал Олег Жданов.

Российская армия сегодня использует воздушные тревоги как психологическое давление на украинское население, отметил военный эксперт.

Напомним, в Киевской области вымышленное укрытие хотели отремонтировать более чем за 4 млн грн – подробности схемы.

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