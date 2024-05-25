Удар ATACMS по Крыму – появились спутниковые снимки последствий атаки

Под Алуштой, во временно оккупированном Крыму, в ночь на 24 мая был поражен узел связи солдат РФ воинской части 28735. По данным "АТЕШ", были нанесены значительные повреждения оборудованию и были уничтожены многие оккупанты.

Как пишет издание "Радио Свобода", спутниковые снимки подтверждают, что украинский удар ракетами ATACMS пришелся по военному объекту пограничной службы ФСБ под Алуштой в районе поселка Семидворье.

Последствия удара по базированию оккупантов в Крыму / Фото: скриншот

Последствия удара по базированию оккупантов в Крыму / Фото: скриншот

Последствия удара по базированию оккупантов в Крыму / Фото: скриншот

Власти оккупированного полуострова, в отличие от многих других подобных случаев, признали, что несколько украинских ракет поразили цели на земле, но российский глава Крыма Сергей Аксенов написал в телеграме, что попадания пришлись на "пустующий объект хозяйственного назначения", - пишет издание.

Напомним, в России заявили об атаке ATACMS по Крыму.

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