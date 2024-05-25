Сколько вражеских кораблей сейчас на боевом дежурстве: данные ВМС Украины

Россия вывела в Черное море один корабль, а в Средиземном стоит ракетоноситель, залпом 16 "Калибров".

Утром в субботу 25 мая Россия вывела в Черное море один корабль. Но он не ракетоноситель.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

"В Черном море 1 вражеский корабль", — говорится в сообщении.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Отметим, что сейчас у армии Российской Федерации нет ракетоносителей "Калибров" в оккупированном Крыму. Последним был "Циклон", который поразили Силы обороны Украины.

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