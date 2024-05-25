В Раде готовят непопулярные шаги для финансирования армии – нардеп

Народная депутат Украины и член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что правительство рассматривает поднятие акцизов на табак, алкоголь и топливо для возможности дальнейшего финансирования Вооруженных сил Украины.

Об этом она рассказала в эфире канала "Киев24".

По ее словам, на финансирование армии до конца 2024 года правительству нужно найти где-то 300 млрд гривен – это и зарплаты военным и исполнение контрактов по оснащению.

"Текст этот (законопроекта – ред.) готовится. Что в нем будет – примерно ориентируюсь, но финального решения нет… Где взять эти деньги – правительство рассматривает несколько вариантов. Первый приоритет – поднятие акцизов на табак, алкоголь и топливо. Это та группа товаров, которая нуждается в повышении уже не только с точки зрения нашего правительства, но и с точки зрения наших международных партнеров. На всех встречах звучит – нужно поднимать размер подакцизного налога", – рассказала она.

Нардепка Ольга Василевская-Смаглюк также добавила, что до конца года возможно введение военного сбора для ФЛП.

Напомним, Министерство финансов Украины работает над законопроектом о повышении военного сбора и налоге на добавленную стоимость.

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