У Раді готують непопулярні кроки для фінансування армії – нардепка

Народна депутатка України та членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що уряд розглядає підняття акцизів на тютюн, алкоголь та паливо для можливості подальшого фінансування Збройних сил України.

Про це вона розповіла в ефірі каналу "Київ24".

За її словами, на фінансування армії до кінця 2024 року уряду потрібно віднайти десь 300 млрд гривень – це і зарплати військовим і виконання контрактів з оснащення.

"Текст цей (законопроєкту - ред.) готується. Що в ньому буде – приблизно орієнтуюся, але фінального рішення немає… Де взяти ці гроші – уряд розглядає декілька варіантів. Перший пріоритет – підняття акцизів на тютюн, алкоголь і паливо. Це та група товарів, яка потребує підвищення вже не тільки з точки зору нашого уряду, а і з точки зору наших міжнародних партнерів. На всіх зустрічах звучить – потрібно піднімати розмір підакцизного податку", - розповіла вона.

Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк також додала, що до кінця року можливе введення військового збору для ФОП.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України працює над законопроєктом про підвищення військового збору та податку на додану вартість.

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