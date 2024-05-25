Середня зарплата в Україні за рік зросла: стала відома сума

Пенсійний фонд України опублікував звіт про середній рівень заробітної плати за перший квартал 2024 року, який слугує основою для визначення пенсійних виплат. Відповідно до представлених даних, середній дохід у країні збільшився на 15% за згаданий період. У середньому за березень 2024 року українці отримали 15 433 грн.

За даними відомства, порівняно з березнем 2023 року, середня зарплата українців збільшилася приблизно на 2 010,70 гривень.

Водночас середні місячні заробітні плати мали такі значення:

січень — 14 974,56 грн

лютий — 15 267,60 грн

березень — 15 433,98 грн

Також у ПФУ зазначили, що за останній рік офіційний рівень інфляції становив 3,2%.

Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів України працює над законопроєктом про підвищення військового збору та податку на додану вартість (ПДВ). Також планується, що військовий збір сплачуватимуть ФОПи.

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