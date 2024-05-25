У Харкові пролунали потужні вибухи: що відомо

Майже дві години в регіоні триває повітряна тривога.

У суботу, 25 травня у Харкові пролунали потужні вибухи. Російські війська завдали ударів по місту.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів. Будьте в укриттях", - заявив голова ОВА.

Він також уточнив, що окупанти вдарили по населеному пункту Харківського району. Наразі відомо про одного пораненого цивільного чоловіка.

Своєю чергою, міський голова Ігор Терехов повідомив, що, за попередньою інформацією, росіяни вдарили керованими авіабомбами. З його слів, "прильоти" сталися у "дуже близькому передмісті".

Тривога у Харківській області триває від 08:58. За кілька хвилин Повітряні сили заявили про пуски КАБів тактичною авіацією РФ на Харківщині.

Нагадаємо, цієї ночі РФ вдарила ракетами по Харкову. Сталися влучання С-300 в Слобідському районі. Російські війська атакували освітній об'єкт.

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