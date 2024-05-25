В Харькове раздались мощные взрывы: что известно

Почти два часа в регионе идет воздушная тревога.

В субботу, 25 мая, в Харькове прогремели мощные взрывы. Российские войска нанесли удары по городу.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары. Будьте в укрытиях", — заявил глава ОВА.

Он также уточнил, что оккупанты ударили по населенному пункту Харьковского района. Пока известно об одном раненом гражданском мужчине.

В свою очередь, городской голова Игорь Терехов сообщил, что, по предварительной информации, россияне ударили управляемыми авиабомбами. По его словам, "прилеты" произошли в "очень близком пригороде".

Тревога в Харьковской области продолжается с 08:58. Через несколько минут Воздушные силы заявили о пусках КАБов тактической авиацией РФ в Харьковской области.

Напомним, этой ночью РФ ударила ракетами по Харькову. Произошли попадания С-300 в Слободском районе. Российские войска атаковали образовательный объект.

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