РФ ударила ракетами по Харькову: что известно о "прилетах"

Информации о погибших и раненых нет.

Ночью против 25 мая российские военные нанесли ракетные удары по Харькову. Произошло попадание С-300 в Слободском районе.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Относительно ночных обстрелов есть уточненная информация.

Российские войска атаковали образовательный объект в городе. В результате попадания ракеты разрушена мастерская образовательного учреждения, частично повреждено его основное здание заведения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости. Уничтожен 31 автомобиль.

По словам городского головы, информация о погибших и раненых не поступала.

Напомним, после полуночи в Харькове раздались взрывы. Стало известно, что Россия ударила баллистическими ракетами типа "С-300". Оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Харькову и Харьковскому району.

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