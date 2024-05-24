Генштаб ВСУ экстремально сократят: зачем это делается

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины провел функциональное обследование и принял решение об оптимизации штатной численности. Его сократят на 60%.

Об этом заявил начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ, бригадный генерал Евгений Острянский.

По его словам, реформа Генштаба позволит усилить те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск: "Структура, это прежде всего баланс между необходимостью реагирования на угрозы и возможностями государства по содержанию и, прежде всего, развитию Вооруженных сил".

Острянский сообщил, что в феврале-марте этого года в Генеральном штабе проведено функциональное обследование, по результатам которого принято решение по оптимизации штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления.

Он пояснил, что этот процесс включает в себя расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также снизить штатную численность на 60%.

“За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые части. Это, в свою очередь, позволит осуществлять ротации подразделений, длительно выполняющих боевые задания в зоне боевых действий. Мы понимаем, что в условиях войны, в первую очередь, должны усиливаться те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск», — подчеркнул Острянский.

Напомним, с начала суток наибольшая активность противника наблюдается на Купянском и Покровском направлениях. Наши воины жестко отвечают на штурмовые действия захватчиков, уничтожают врага, на отдельных участках, в частности, на Приднепровском направлении на левобережье Днепра, улучшают свое тактическое положение.

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