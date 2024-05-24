Генштаб ЗСУ екстремально скоротять: для чого це робиться

Генеральний штаб Збройних сил України провів функціональне обстеження і ухвалив рішення щодо оптимізації штатної чисельності. Його скоротять на 60%.

Про це заявив начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Євгеній Острянський.

За його словами, реформа Генштабу дозволить посилити ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ: “Структура, це перш за все баланс між необхідністю реагування на загрози і можливостями держави щодо утримання і, насамперед, розвитку Збройних сил”.

Острянський поінформував, що у лютому-березні цього року в Генеральному штабі проведено функціональне обстеження, за результатами якого ухвалено рішення щодо оптимізації штатної чисельності деяких структурних підрозділів та органів військового управління.

Він пояснив, що цей процес включає розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже існуючих. Зазначені заходи дозволять усунути дублювання функцій, а також зменшити штатну чисельність на 60%.

“За рахунок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це, в свою чергу, дасть змогу здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій. Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ”, — підкреслив Острянський.

Нагадаємо, від початку доби найбільша активність противника спостерігається на Куп’янському та Покровському напрямках. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові дії загарбників, знищують ворога, на окремих ділянках, зокрема на Придніпровському напрямку на лівобережжі Дніпра, покращують своє тактичне положення.

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