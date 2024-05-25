РФ вдарила ракетами по Харкову: що відомо про "прильоти"

Інформації про загиблих та поранених немає.
Вночі проти 25 травня російські військові завдали ракетних ударів по Харкову. Сталося влучання С-300 у в Слобідському районі.
Про це повідомив мер Ігор Терехов.
Щодо нічного обстрілу маємо уточнену інформацію.
Російські війська атакували освітній об'єкт в місті. Внаслідок влучання ракети зруйновано майстерню освітнього закладу, частково пошкоджено його основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу. Знищено 31 автомобіль.
За словами міського голови, інформація щодо загиблих та поранених не надходила.
Нагадаємо, після опівночі у Харкові пролунали вибухи. Стало відомо, що Росія вдарила балістичними ракетами типу "С-300". Окупанти завдали чотирьох ракетних ударів по Харкову та Харківському району.