Чому Кримський міст все ще не знищений – військовий експерт назвав причину

Кримський міст буде остаточно зруйновано після того, як Збройні сили України повністю знищать протиповітряну та протиракетну оборону росіян у окупованому Криму.

Таку думку в ефірі "Еспресо" висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Як пояснив експерт, за класифікацією НАТО, весь комплекс заходів, який ЗСУ виконують в тимчасово окупованому Криму, – є першим етапом по деокупації півострова.

"Зокрема знищення протиповітряної та протиракетної оборони росіян в Криму, а також місць базування ВКС РФ. ЗСУ продовжують знищувати аеродроми Саки, Бельбек та Джанкой", - зазначив Снєгирьов.

За його словами, після знищення ППО росіян в тимчасово окупованому Криму, всі мости на півострові будуть взяти під вогневий контроль

"Після знищення ППО та ПРО росіян в Криму, враховуючи логістичну вразливість півострова, беруться під вогневий контроль основні локації - Кримський міст та Чонгарські мости. Саме тому до цього часу ще не знищений Кримський міст. До того часу, поки системи ППО та ПРО росіян, а також місця базування їхньої авіації в Криму, не будуть знищені. Немає сенсу бити по Кримському мосту, якщо їхня протиповітряна оборона може знищити наші ракети та дрони", - резюмував Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, майор запасу НГУ припустив, коли атаки по Кримському мосту дала б серйозний ефект.

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