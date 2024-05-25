Налоги для украинцев вырастут: какие именно и когда

Министерство финансов Украины работает над законопроектом о повышении военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС). Также планируется, что военный сбор будут платить ФЛП.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Из-за увеличения военных нужд Министерство финансов Украины планирует увеличить ставку НДС, военный сбор, а также ввести его для физических лиц предпринимателей (ФЛП). Такие меры должны прибавить средств для финансирования армии.

Повышение планируют следующее:

от 1,5% до 5% — военный сбор

ставка налога 5% — для ФЛП третьей группы

на 2-3%, скорее всего, повысят уровень НДС (сейчас 20%)

По словам Гетманцева, деньги должны быть направлены на дополнительную мобилизацию и финансирование армии. По его данным, нужно около 300 млрд грн. И даже без учета мобилизации необходимы 400 млрд грн. на закупку и ремонт военной техники.

Напомним, по данным изданиям Forbes, повышение ставки военного сбора от 1,5% до 5% для наемных работников (без учета возможного введения военного сбора для ФЛП) может прибавить в бюджет 90-100 млрд грн в год. А повышение ставки НДС на один процентный пункт – около 40 млрд грн дополнительных годовых доходов. Если повышение НДС будет больше, например, 2 или 3 процентных пункта, то доходы бюджета, вероятно, возрастут на 70-80 млрд грн и 100-120 млрд грн соответственно.

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