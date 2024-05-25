Скільки ворожих кораблів зараз на бойовому чергуванні: дані ВМС України

Росія вивела в Чорне море один корабель, а в Середземному стоїть ракетоносій, залпом 16 "Калібрів".

Вранці у суботу, 25 травня, Росія вивела у Чорне море один корабель. Але він не є ракетоносієм.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

"В Чорному морі 1 ворожий корабель", - йдеться у повідомленні.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Натомість в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Зазначимо, що зараз армія Російської Федерації не має ракетоносіїв "Калібрів" в окупованому Криму. Останнім був "Циклон", який уразили Сили оборони України.

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