В России заявили об атаке ATACMS по Крыму

оккупанты говорят об очередной атаке на полуостров.
В России заявили об атаках ракетами ATACMS по территории временно аннексированного Крыма и об атаках беспилотниками по Белгородской области.
Об этом сообщило Министерство обороны страны-агрессорки России.
оккупанты заявили, что якобы успешно справились с целями. Мол, в течение ночи ПВО уничтожили над Крымом три ракеты ATACMS и две БПЛА над Белгородской областью.
Как сообщалось, 23 мая в оккупированной Алуште был поражен узел связи оккупантов военной части 28735. По информации "АТЕШ", это бывшая украинская воинская часть, которую теперь используют оккупанты.