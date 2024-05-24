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В России заявили об атаке ATACMS по Крыму

В России заявили об атаке ATACMS по Крыму

Работа ПВО в РФ.

оккупанты говорят об очередной атаке на полуостров.

В России заявили об атаках ракетами ATACMS по территории временно аннексированного Крыма и об атаках беспилотниками по Белгородской области.

Об этом сообщило Министерство обороны страны-агрессорки России.

оккупанты заявили, что якобы успешно справились с целями. Мол, в течение ночи ПВО уничтожили над Крымом три ракеты ATACMS и две БПЛА над Белгородской областью.

Как сообщалось, 23 мая в оккупированной Алуште был поражен узел связи оккупантов   военной части 28735. По информации "АТЕШ", это бывшая украинская воинская часть, которую теперь используют оккупанты.

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