У Росії заявили про атаку ATACMS по Криму

Окупанти кажуть про чергову атаку на півострів.

В Росії заявили про атаки ракетами ATACMS по території тимчасово анексованого Криму та про атаки безпілотниками по Бєлгородській області.

Про це повідомило Міністерство оборони країни-агресорки Росії.

Окупанти заявили, що нібито успішно справилися із цілями. Мовляв, протягом ночі ППО знищили над Кримом три ракети ATACMS та два БпЛА над Бєлгородською областю.

Як повідомлялося, 23 травня в окупованій Алушті було уражено вузол зв'язку окупантів військової частини 28735. За інформацією "АТЕШ", це колишня українська військова частина, яку тепер використовують окупанти.

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