Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 24 травня?

День, який замислювався зірками як час радості та веселощів. Звичайно, наш час не завжди сприяє проявам таких емоцій, але й сумувати категорично не рекомендується. Кожному з нас життя не тільки посилає випробування, а й дарує щось гарне, а поганий настрій сьогодні стане свідченням того, що цього гарного ми не цінуємо. Чи варто дивуватися, якщо зірки образяться на людину, вважаючи її невдячною, і тоді в неї справді може з'явитися привід для прикрості.

Терези

Терезам зірки наполегливо рекомендують присвятити день відпочинку, що для п'ятниці зрозуміло і логічно. Чим би не займалися в цей час представники знака, вони повинні отримувати задоволення, тоді і день мине недарма, і сил – як моральних, так і фізичних – вдасться нагромадити. У понеділок вони вже знадобляться для серйозної роботи, від якої залежить як професійний авторитет, так і матеріальне становище.

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