Какому знаку Зодиака повезет 24 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 24 мая?

День, который задумывался звездами как время радости и веселья. Конечно, наше время не всегда располагает к проявлению таких эмоций, но и грустить категорически не рекомендуется Каждому из нас жизнь не только посылает испытания, но и дарит хорошее, а плохое настроение сегодня станет свидетельством того, что этого хорошее мы не ценим. Стоит ли удивляться, если звезды обидятся на человека, сочтя его неблагодарным, и тогда у него действительно может появиться повод для огорчения.

Весы

Весам звезды настоятельно рекомендуют посвятить день отдыху, что для пятницы понятно и логично. Чем бы ни занимались в это время представители знака, они должны получать удовольствие, тогда и день пройдет недаром, и сил – как моральных, так и физических – удастся поднакопить. В понедельник они уже понадобятся для серьезной работы, от которой зависит как профессиональный авторитет, так и материальное положение.

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