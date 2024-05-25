Удар ATACMS по Криму – з'явилися супутникові знімки наслідків атаки

Під Алуштою було уражено вузол зв'язку солдатів армії РФ.
Під Алуштою, в тимчасово окупованому Криму, у ніч проти 24 травня було уражено вузол зв'язку солдатів РФ військової частини 28735. За даними "АТЕШ", було завдано значних пошкоджень обладнанню та було знищено багато окупантів.
Як пише видання "Радіо Свобода", супутникові знімки підтверджують, що український удар ракетами ATACMS припав по військовому об'єкту прикордонної служби ФСБ під Алуштою в районі селища Семидвір'я.
"Влада окупованого півострова, на відміну від багатьох інших подібних випадків, визнала, що кілька українських ракет вразили цілі на землі, але російський глава Криму Сергій Аксьонов написав у телеграмі, що потрапляння припали на "порожній об'єкт господарського призначення", - пише видання.
Нагадаємо, в Росії заявили про атаку ATACMS по Криму.
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