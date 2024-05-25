Жданов попередив про можливий ракетний удар по Києву: коли чекати

Військовий експерт назвав дату, коли РФ може вдарити по столиці.

Не можна виключати, що російська армія завдасть удару по столиці у День Києва — в неділю, 26 травня.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, попри те, що ворог не може пробити повітряну оборону Києва, може спробувати тероризувати цивільне населення.

“ Київ вони давно не обстрілювали. Знають, що тут дуже щільна система протиповітряної оборони. І в принципі тільки можуть нас поганяти по бомбосховищах. А пробити оборону Києва їм ще не вдавалося, слава Богу. Хоча, щоб спаплюжити свято, цілком імовірно може бути удар. Не масований, але може бути груповий ракетний. Декілька ракет в бік Києва. Або будемо бігати весь день по бомбосховищах через оголошення повітряної тривоги”, — розповів Олег Жданов.

Російська армія сьогодні використовує повітряні тривоги як психологічний тиск на українське населення, зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, на Київщині вигадане укриття хотіли відремонтувати за понад 4 млн грн – подробиці схеми.

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