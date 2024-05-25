Зеленський відреагував на ракетний удар по Харкову

Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей.

Російські загарбники завдали чергового жорстокий удару Харкову, зокрема вони поцілили у будівельний гіпермаркет просто посеред білого дня.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей.

Усі служби вже на місці надають допомогу – рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених.

"Якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими. І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що завдання захисту неба Україні модна виконати разом з міжнародними партнерами.

"Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на момент удару по гіпермаркету у Харкові, за інформацією керівництва, перебувало до 200 людей.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ вдарила ракетами по гіпермаркету у Харкові, спалахнула пожежа, багато безвісти зниклих та поранених.

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