Латвия анонсировала создание у себя "армии дронов": есть несколько причин

В этом году латвийское правительство инвестирует около 20 млн евро в развитие "армии дронов".

Латвия планирует создать "армию дронов" в рамках усилий по увеличению производства местной оборонной промышленности и укреплению военного потенциала в Балтийском регионе.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Как сообщил в Сети министр обороны Латвии Андрис Спрудс, в 2024 году правительство инвестирует около 20 млн евро в развитие "армии дронов". В июне также открывается мобильная учебно-испытательная локация для дронов на полигоне Селия.

"Продолжаем подготовку пилотов беспилотников на разных уровнях оборонной промышленности – в молодежной гвардии, профессиональном лицее полковника Оскара Калпака и СНБО", – говорится в заявлении Спрудса.

Заявление министра обороны Латвии появилось после аналогичного шага на прошлой неделе его коллеги Лауринаса Кастюнаса в соседней Литве. Министр объявил, что государство инвестирует 10 млн евро в местное производство дронов. Из этой суммы 3 млн евро будет выделено на беспилотники, которые будут отправлены в Украину.

Читайте главные новости дня:

Издание отметило, что страны Балтийского региона развивают новые оборонные возможности, чтобы отразить угрозы соседних России и Беларуси на фоне роста напряженности между Кремлем и Организацией Североатлантического договора из-за войны в Украине.

Кроме того, на прошлой неделе главы МВД стран Балтии заявили, что европейские соседи России от Норвегии до Польши рассматривают возможность создания "стены беспилотников" для отслеживания миграции, наблюдения и борьбы с контрабандой.

К слову, ранее в мае войска НАТО провели от Балтии до Балкан крупнейшие военные учения со времен окончания холодной войны. Западные армии учились воевать с учетом опыта Украины, чтобы противостоять российской армии.

Читайте также: