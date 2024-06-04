Втрати Росії станом на 4 червня: Генштаб оновив дані

Росіяни втратили ще 15 танків та три засоби ППО.

Станом на ранок 4 червня 2024 року ЗСУ знищили 512 420 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1290 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника армії РФ:

особового складу - близько 512 420 (+1290) осіб,

танків - 7794 (+15) од,

бойових броньованих машин - 15020 (+18) од,

артилерійських систем - 13345 (+65) од,

РСЗВ - 1092 (+2) од,

засоби ППО - 827 (+3) од,

літаків - 357 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 10766 (+27),

крилаті ракети - 2268 (+0),

кораблі /катери - 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 18228 (+69) од,

спеціальна техніка - 2211 (+12).

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що втрати армії РФ у травні побили всі рекорди - це 38 940 осіб. Зазначається, що це абсолютний рекордний показник втрат особового складу РОВ за весь час від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

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