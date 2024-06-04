Втрати Росії станом на 4 червня: Генштаб оновив дані

Росіяни втратили ще 15 танків та три засоби ППО.
Станом на ранок 4 червня 2024 року ЗСУ знищили 512 420 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1290 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника армії РФ:
- особового складу - близько 512 420 (+1290) осіб,
- танків - 7794 (+15) од,
- бойових броньованих машин - 15020 (+18) од,
- артилерійських систем - 13345 (+65) од,
- РСЗВ - 1092 (+2) од,
- засоби ППО - 827 (+3) од,
- літаків - 357 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 10766 (+27),
- крилаті ракети - 2268 (+0),
- кораблі /катери - 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18228 (+69) од,
- спеціальна техніка - 2211 (+12).
Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що втрати армії РФ у травні побили всі рекорди - це 38 940 осіб. Зазначається, що це абсолютний рекордний показник втрат особового складу РОВ за весь час від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.