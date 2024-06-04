День ангела 4 червня: кого та як вітати з іменинами

4 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 4 червня

4 червня 2024 року привітайте з іменинами Івана, Назара, Петра, Софію, Марію, Марфу.

Іван — походить від давньоіудейського імені, що означає "милість Божа". В дитинстві часто потребує позитивної оцінки від батьків. В дорослому віці не любить поспішати.

Назар — єврейське походження, перекладається як "назаретянин". В дитинстві впевнений, серйозний. В дорослому віці стає спокійний, відповідальний, але лише, коли йдеться про роботу.

Петро — має давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві іноді може вести себе авторитарно. В дорослому віці стає самостійним, не слухає порад інших.

Софія — давньогрецьке ім'я, яке означає "мудра". В дитинстві рухлива, активна. В дорослому віці стає вольовою, завжди намагається досягнути усього, про що мріє.

Марія — походить від давньоєврейського імені, що перекладається як "кохана". В дитинстві добра і тиха. В дорослому віці стає прагматичною і дещо суворою.

Марфа — давньоіудейське походження, тлумачиться як "господиня". В дитинстві справжня лідерка. В дорослому віці трудоголік, тому здатна побудувати досить стрімку кар'єру.

День ангела 4 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 4 червня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день принесе тобі радість, а твій ангел-хранитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі міцного здоров’я, безмежного щастя та невичерпної енергії для здійснення всіх твоїх мрій.

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Сьогодні особливий день - твій день ангела. Нехай він буде наповнений світлом, теплом і любов’ю. Нехай кожен момент цього дня буде чарівним, а твій ангел-охоронець дарує тобі впевненість у кожному кроці.

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З днем ангела тебе! Нехай цей день стане початком нового етапу у твоєму житті, наповненого яскравими подіями та незабутніми враженнями. Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди вказував тобі правильний шлях і захищав від усіх бід.

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Прийми мої найщиріші вітання з днем ангела! Нехай цей день буде сповнений гармонії та благодаті, а твій невидимий захисник несе тобі лише добрі новини і здійснює твої найзаповітніші бажання.

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Вітаю з днем ангела! Це чудова нагода замислитися про духовне, знайти внутрішній спокій та відчути підтримку свого небесного покровителя. Бажаю тобі відчувати його крила за спиною у кожному доброму ділі, яке ти робиш.

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