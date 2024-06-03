Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 4 червня?

День загострення інтуїції, коли, вирішуючи будь-яке питання, потрібно звірятися саме з нею – вона дасть єдину відповідь. Можливо, здаватиметься, що внутрішній голос суперечить розуму і логіці, але насправді він просто вибере хоч і несподівану, але єдину правильну тактику виходу з невизначеної – двоїстої – ситуації. Також можна – і потрібно – вирушати у поїздки: вдалими виявляться як відрядження, так і подорожі, навіть якщо вони виявляться нетривалими.

Терези

Терезам зірки наполегливо рекомендують відсунути у бік справи та відпочити. Робота сьогодні очікуваних результатів не принесе, оскільки на неї банально не вистачить сил. Якщо ж сьогоднішній день присвятити їх відновленню, вже завтра можна буде не лише замахнутися на серйозний проєкт, а й досить швидко – успішно – його завершити.

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