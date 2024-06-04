В ООН объявили, примут ли участие в Саммите мира

В секретариате ООН подтвердили, что организация будет представлена на саммите мира в Швейцарии в июне.

Об этом замглавы генсека ООН Фархан Гак сообщил на брифинге 4 июня, пишет "Укринформ".

Гак таким образом ответил на просьбу журналистов прокомментировать попытки России и ее сторонников сорвать Саммит мира: "Принципиальный комментарий по этому поводу такой: мы будем участвовать (в Саммите – ред.). Ближе к дате проведения мероприятия мы сможем проинформировать вас, кто именно там будет".

К слову, накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Россия проводит во всем мире системную работу по подрыву проведения Саммита мира. Для этого РФ применяет три вида противодействия.

Напомним, Саммит мира состоится 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток неподалеку от города Люцерн.

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