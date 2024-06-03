В Белом доме сообщили, кто приедет на саммит мира в Швейцарию

Стало известно, кто присоединится к саммиту мира.

Делегацию США на саммите мира возглавит вице-президент Камала Харрис. В администрации американского президента уже официально подтвердили ее присутствие на Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Об этом сообщили в Белом доме 3 июня.

"Вицеп президент Камала Харрис 15 июня отправится в Люцерн, Швейцария, для участия в Саммите мира для Украины", — написали в Белом доме.

Также в США подчеркнули, что Харрис подтвердит приверженность американской администрации Байдена к усилиям Украины для обеспечения справедливого и продолжительного мира.

"Основа для этого должно быть соблюдение принципов суверенитета, территориальной целостности Украины, а также принципов Устава ООН", — говорится в сообщении.

К Харрис присоединится советник по вопросам национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан.

Напомним, что Глобальный саммит мира продлится 15-16 июня в Швейцарии. В мероприятии уже подтвердили участие более 100 стран и международных организаций.

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