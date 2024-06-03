Как РФ пытается сорвать Саммит мира: Кулеба назвал три пути

Активнее всего Москва пытается влиять на страны Азии, Африки и Южной Америки.

Россия проводит во всем мире системную работу по подрыву проведения саммита мира в Швейцарии. Для этого страна-агрессор использует три вида противодействия.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время визита в Киев своего коллеги из Эстонии Маргуса Цахкны 3 мая.

Кулеба сказал, что "Россия использует три вида противодействия".

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"Первый – дискредитация Саммита мира через рассылку писем, публичные заявления и закрытые встречи, где РФ пытается убедить страны в его незначительности. Второй – попытки убедить отдельные страны вообще не участвовать в саммите. Третий – попытки убедить страны, подтвердившие свое участие, приехать на максимально низком уровне", – рассказал министр.

Он подчеркнул, что наиболее активно Россия пытается влиять на страны Азии, Африки и Южной Америки.

Как сообщил Кулеба, украинская дипломатия работает во всех регионах мира и успешно противодействует российской деструктивной деятельности.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны помогают России в попытке сорвать Саммит мира.

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