Як РФ намагається зірвати Саміт миру: Кулеба назвав три шляхи

Найактивніше Москва намагається впливати на країни Азії, Африки та Південної Америки.

Росія проводить у всьому світі системну роботу з підриву проведення Саміту миру у Швейцарії. Задля цього країна-агресорка використовує три види протидії.

Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив під час візиту до Києва свого колеги з Естонії Маргуса Цахкни 3 травня.

Кулеба сказав, що "Росія використовує три види протидії".

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"Перший – дискредитація Саміту миру через розсилку листів, публічні заяви та закриті зустрічі, де РФ намагається переконати країни в його незначущості. Другий – спроби переконати окремі країни взагалі не брати участь у саміті. Третій – спроби переконати країни, що підтвердили свою участь, приїхати на максимально низькому рівні", – розповів міністр.

Він наголосив, що найактивніше Росія намагається впливати на країни Азії, Африки та Південної Америки.

Як повідомив Кулеба, українська дипломатія працює в усіх регіонах світу та успішно протидіє російській деструктивній діяльності.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі країни допомагають Росії у спробі зірвати Саміт миру.

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