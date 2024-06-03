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Саудівська Аравія відмовилась брати участь у Саміті миру у Швейцарії — Bild

Саудівська Аравія відмовилась брати участь у Саміті миру у Швейцарії — Bild

Саудівська Аравія не буде представлена на Саміті миру / Фото: Associated Press

Офіційної позиції щодо участі у Саміті миру від Саудівської Аравії наразі нема.

Саудівська Аравія вирішила не брати участь у Саміті миру у Швейцарії через те, що там не буде представлена країна-агресорка Росія.

Про це інформує німецьке видання Bild.

Про таке рішення Саудівської Аравії повідомило джерело в дипломатичних колах в Ер-Ріяді.

У Саудівській Аравії нібито не хочуть брати участь у мирному саміті через відсутність на ньому представників Росії.

Офіційної заяви щодо участі у саміті від Саудівської Аравії не надходило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський розповів, що США вже підтвердили свою присутність на високому рівні на саміті у Швейцарії, який пройде 15 -16 червня

Крім того, ми раніше інформували, що МЗС Китаю розкритикувало підготовку до проведення Мирного саміту у Швейцарії.

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