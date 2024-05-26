США візьмуть участь у Саміті миру: хто і на якому рівні — Reuters

За словами посадовця, Сполучені Штати візьмуть участь у саміті, однак він відмовився повідомити, хто і на якому рівні.

США підтверджують свою участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня, але поки не повідомляють, хто саме поїде.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова анонімного посадовця.

Станом на 26 травня свою участь у заході підтвердили представники понад 80 країн.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, на яких трьох питаннях зосередиться Україна під час Глобального саміту миру..

Позиція України на Саміті миру

Зеленський озвучив три пункти, яких буде дотримуватися Україна під час Саміту.

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"Цей саміт ми назвали інавгураційним, але ми хочемо не просто привітатись, але мати хоча б три пункти, щоб хоч якось рухатися вперед", - зазначив президент України Володимир Зеленський.

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