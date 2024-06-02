Китай поставляє на російський ринок різні елементи зброї - Зеленський

У зброї, яку РФ використовує проти нашої держави, виявляють складові виробництва інших країн.

ГУР України має в розпорядженні інформацію, що на російський ринок потрапляють елементи зброї з Китаю. Такі ж дані надходять з західних розвідок, які мають партнерські відносини з нашою державою.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначається, окупанти отримують від Китаю елементи зброї, які потрапляють на внутрішній ринок країни-агресорки. Крім того, у зброї, яку РФ використовує проти нашої держави, виявляють складові виробництва інших країн.

“Сьогодні є сигнали від різних розвідок, включаючи українську, що щось якимось чином потрапляє на ринок РФ через Китай. Я б тут був дуже послідовним. Є дійсно деякі елементи, які входять до озброєння РФ, які є елементами тієї чи іншої зброї, які з Китаю”, – наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що китайськими деталями “справа не закінчується”. Для виробництва зброї РФ досі використовує складові виробництва інших країн світу.

Проте Зеленський застеріг від того, аби робити висновки, що ці країни спеціально продають РФ своє озброєння.

Нагадаємо, що військові обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" показали болісні кадри з Вовчанська на Харківщині.

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