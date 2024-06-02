Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Руїни та попіл: як окупанти нищать Вовчанськ – відео

Руїни та попіл: як окупанти нищать Вовчанськ – відео

Наслідки наступу окупантів на Вовчанськ/ Фото: скриншот

Військові показали кадри з понівеченого Вовчанська.

Військові обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" показали болісні кадри з Вовчанська на Харківщині.  

На відео – наслідки наступу окупаційної армії Росії.

Вовчанськ заполонив дим від ударів ворога. У місті зруйновані будинки українців та понівечена цивільна інфраструктура.

Нагадаємо, в ЗСУ розповіли, на скільки відсотків Сили оборони контролюють Вовчанськ.

За даними BILD, ЗСУ контратакували у Вовчанську та відбили кілька кварталів.

Читайте також провідні новини дня:

Кадри з понівеченого Вовчанська

Кадри з понівеченого Вовчанська

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація