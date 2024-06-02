Руїни та попіл: як окупанти нищать Вовчанськ – відео

Військові показали кадри з понівеченого Вовчанська.
Військові обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" показали болісні кадри з Вовчанська на Харківщині.
На відео – наслідки наступу окупаційної армії Росії.
Вовчанськ заполонив дим від ударів ворога. У місті зруйновані будинки українців та понівечена цивільна інфраструктура.
Нагадаємо, в ЗСУ розповіли, на скільки відсотків Сили оборони контролюють Вовчанськ.
За даними BILD, ЗСУ контратакували у Вовчанську та відбили кілька кварталів.
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