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Руины и пепел: как оккупанты уничтожают Волчанск

Руины и пепел: как оккупанты уничтожают Волчанск

Последствия наступления оккупантов на Волчанск / Фото: скриншот

Военные показали кадры из изуродованного Волчанска.

Военные объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" показали болезненные кадры из Волчанска в Харьковской области.

На видео – последствия наступления оккупационной армии России.

Волчанск заполонил дым от ударов врага. В городе разрушены дома украинцев и изуродована гражданская инфраструктура.

Напомним, в ВСУ рассказали, на сколько процентов Силы обороны контролируют Волчанск.

По данным BILD, ВСУ контратаковали в Волчанске и отразили несколько кварталов.

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Кадры из изуродованного Волчанска

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