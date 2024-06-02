Руины и пепел: как оккупанты уничтожают Волчанск

Военные показали кадры из изуродованного Волчанска.
Военные объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" показали болезненные кадры из Волчанска в Харьковской области.
На видео – последствия наступления оккупационной армии России.
Волчанск заполонил дым от ударов врага. В городе разрушены дома украинцев и изуродована гражданская инфраструктура.
Напомним, в ВСУ рассказали, на сколько процентов Силы обороны контролируют Волчанск.
По данным BILD, ВСУ контратаковали в Волчанске и отразили несколько кварталов.
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