Саміт миру у Швейцарії: Зеленський відповів, чи буде там Байден

США підтвердили присутність на високому рівні на саміті миру у Швейцарії.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що США вже підтвердили свою присутність на високому рівні на саміті у Швейцарії, який пройде 15 -16 червня.

Про це глава держави сказав на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі.

Зеленський також відповів, чи буде на саміті президент США Джо Байден.

"Поки що немає конкретного підтвердження саме президента. Але в будь-якому випадку, я думаю, що у нас є шанс, що президент буде. Головне, що США підтвердили присутність на найвищому рівні", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський також додав, що Китай не підтвердив свою присутність на будь-якому рівні.

"Китай, на жаль, навпаки, сьогодні працює над тим, щоб країни не приїжджали на саміт миру. Велика різниця між двома цими позиціями", – резюмував президент України.

Напередодні в Білому домі підтвердили участь США в саміті миру у Швейцарії.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що деякі держави допомагають РФ у спробі зірвати саміт миру у Швейцарії.

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