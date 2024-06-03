Відомий український співак потрапив у моторошну ДТП

Лідер відомого українського гурту Ot Vinta Юрій Журавель потрапив у моторошну аварію.

Про це артист розповів у своєму Instagram. Інцидент стався, коли музикант прямував на Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал". Утім, на захід потрапити не вдалося. Журавель потрапив у ДТП. Авто співака повністю розтрощене.

"Ми живі-здорові! Все добре. Крайня подорож на "Арсенал" вилізла боком, точніше передком, колесами, днищем і трохи дверима. Велике прохання - зрозуміти, не телефонувати і не писати", - поділився Журавель.

Юрій Журавель потрапив у ДТП / Фото: facebook.com/Zhuravelll

Тим часом його дружина Наталія Сьомчик розповіла більше деталей. Вона зазначила, що, на щастя, все обійшлося і ніхто серйозно не постраждав. Також Наталія поділилася, що аварія сталася через тварину, яка вискочила на дорогу.

"Вперше за 40 років життя в такій пригоді...Головне, що всі цілі, і та тваринка, що вибігла на дорогу, - теж", - написала Сьомчик.

Нагадаємо, нещодавно співачка SKYLERR потрапила в ДТП. В авто виконавиці навмисно врізався чоловік, після чого втік з місця події.

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