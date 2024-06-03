Известный украинский певец попал в жуткое ДТП

От авто исполнителя не осталось и живого места.

Лидер известной украинской группы Ot Vinta Юрий Журавель попал в жуткую аварию.

Об этом артист рассказал в своем Instagram. Инцидент случился, когда музыкант ехал на Международный фестиваль "Книжный арсенал". Впрочем, на мероприятие попасть не удалось. Журавель попал в ДТП. Авто певца полностью разбито.

"Мы живы-здоровы! Все хорошо. Крайнее путешествие на "Арсенал" вылезло боком, точнее передком, колесами, днищем и немного дверью. Большая просьба - понять, не звонить и не писать", — поделился Журавель.

Юрий Журавель попал в ДТП / Фото: facebook.com/Zhuravelll

Между тем, его жена Наталья Семчик рассказала больше деталей. Она отметила, что, к счастью, все обошлось, и никто серьезно не пострадал. Также Наталья поделилась, что авария случилась из-за выскочившего на дорогу животного.

"Впервые за 40 лет жизни в таком приключении... Главное, что все целы, и выбежавшее на дорогу животное — тоже", — написала Семчик.

Напомним, недавно певица SKYLERR попала в ДТП. В авто исполнительницы намеренно врезался мужчина, после чего скрылся с места происшествия.

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