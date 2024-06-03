"Росія не нападала на нас": в Угорщині не бачать сенсу їхати на Мирний саміт до Швейцарії

Разом з тим остаточно рішення щодо присутності на саміті ще не ухвалено.

В Угорщині заявили, що не бачать сенсу їхати на Саміт миру до Швейцарії, оскільки там не буде представлена Росія.

Таку думку висловив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтервʼю білоруському виданню ОНТ.

Він заявив, що остаточно рішення щодо присутності на саміті миру ще не ухвалено. Сіярто заявив, що у Будапешті поважають Швейцарію та її зусилля зупинити війну, але він не бачить сенсу в конференції, якщо там не буде представлена Росія.

"Якщо не обидві сторони війни представлені, я думаю, це законне питання, чи має вся конференція сенс з погляду кінцевої мети, а саме, – прагнення до миру. Тому ми вважаємо, що мирна конференція має реальний сенс і дає найбільшу надію на мир, якщо обидві сторони сидять за столом", - заявив Сійярто.

Крім того, голова МЗС Угорщини заявив, що ця війна йде між Україною та Росією, тому вона не є "своєю" для Будапешта.

Він пояснив що в Угорщині інший підхід до російської війни проти України, оскільки в Європі багато хто бачить небезпеку і відчуває себе у стані війни, тоді як в Угорщині цього нема.

"Росія не нападала на нас. Ми не в стані війни. Україна не бореться за нас. Якби на нас напали, це була б інша ситуація, але на нас не нападали, як і на інші держави Європейського Союзу. Генеральний секретар НАТО говорив дуже чітко, що жоден із союзників альянсу не перебуває під військовою загрозою. Тож якщо ми не перебуваємо під військовою загрозою, то чому ми вважаємо, що це наша війна?", – додав очільник угорського МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Орбан йде на вибори до Європарламенту з проросійськими гаслами.

Крім того, ми раніше інформували, що Угорщина блокує все, що пов'язано з військовою підтримкою України.

Читайте також: