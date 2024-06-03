В Білому домі повідомили, хто приїде на саміт миру в Швейцарію

Стало відомо, хто саме доєднається до саміту миру.

Делегацію США на саміті миру очолить віцепрезидентка Камала Гарріс. В адміністрації американського президента вже офіційно підтвердили її присутність на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Про це повідомили в Білому домі 3 червня.

"Віцепрезидентка Камала Гарріс 15 червня вирушить до Люцерна, Швейцарія, для участі в Саміті миру для України", — написали в Білому домі.

Також у США наголосили, що Гарріс підтвердить відданість американської адміністрації Байдена щодо зусиль України для забезпечення справедливого й тривалого миру.

"Основою для цього має бути дотримання принципів суверенітету, територіальної цілісності України, а також принципів Статуту ООН", — йдеться у повідомленні.

До Гарріс приєднається радник з питань національної безпеки Білого дому Джейк Салліван.

Нагадаємо, що Глобальний саміт миру триватиме 15-16 червня у Швейцарії. У заході вже підтвердили участь понад 100 країн і міжнародних організацій.

Читайте також: