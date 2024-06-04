В ООН оголосили, чи візьмуть участь у Саміті миру

У секретаріаті ООН підтвердили, що організація буде представлена на Саміті миру у Швейцарії в червні.

Про це заступник речника генсека ООН Фархан Гак повідомив на брифінгу 4 червня, пише "Укрінформ".

Гак таким чином відповів на прохання журналістів прокоментувати спроби Росії та її прихильників зірвати Саміт миру: "Принциповий коментар з цього приводу такий: ми братимемо участь (у Саміті – ред.). Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде".

До слова, напередодні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Росія проводить у всьому світі системну роботу з підриву проведення Саміту миру. Задля цього РФ використовує три види протидії.

Нагадаємо, Саміт миру відбудеться 15-16 червня на швейцарському курорті Бюрґеншток неподалік від міста Люцерн.

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